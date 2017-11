West-Brabanders vaker gestresst door het werk

De stress door arbeid is in zeven jaar tijd met 10 procent toegenomen. Van alle volwassenen in deze regio die aangeven stress te hebben, zegt tegenwoordig 45 procent dat het door het werk komt ,,Behoorlijk veel", vindt onderzoeker Anne Meerdink van de GGD West-Brabant. ,,Ze hebben het drukker dan vroeger, er wordt door de baas meer van ze verlangd. En daar hebben ze last van. Chronische stress is ongezond. Er ontstaan vaker burnouts."

De drie GGD-regio's in Brabant maken al enkele jaren aan de hand van vragenlijsten onder alle inwoners de gezondheidsbalans op. De Brabantscan geeft met cijfers inzicht op gemeentelijk en regionaal niveau. Daar kunnen instellingen beleidsmakers weer mee aan de slag om zaken te verbeteren.

65plus beweegt

Een hele positieve uitkomst van dit onderzoek in West-Brabant, is dat ouderen (65plus) de afgelopen jaren beduidend meer gezond zijn gaan bewegen. Onderzoeker Meerdink: ,,Dan praat je in zeven jaar tijd over een toename van 11 procent. Ik noem dat een forse stijging. Tegenwoordig heeft 72 procent van de ouderen voldoende beweging. Dat is minstens vijf dagen per week minsten een half uur per dag."

Daar staat tegenover, signaleert de GGD West-Brabant, dat er een teleurstellende stagnering is waar het gaat om hoe hoe gezond bepaalde bevolkingsgroepen zich voelen. Terwijl van de autochtonen en westerse allochtonen 79 procent zijn gezondheid 'goed' noemt, is dat onder niet-westerse allochtonen zoals Turken en Marokkanen 59 procent.

Een dergelijk opmerkelijk verschil van eenvijfde is er ook waar het om opleiding gaat. Zo noemt 82 procent van alle hogeropgeleiden die aan het onderzoek meededen zijn gezondheid 'goed tot zeer goed'. Dezelfde vraag onder laagopgeleiden levert een percentage van maar 64 procent op dat er zo tevreden over denkt.

Wie wil weten wat per gemeente de feiten zijn in wat mankeert of ervaart, kan op het internet terecht brabantscan.nl/dashboard. Daar is ook meteen de vergelijking tuissen bepaalde gemeenten of regio's op te vragen.