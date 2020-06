West-Brabanders staan terecht voor sadistische mishandelingen: zout in wonden gestrooid en tegen schrikdraad gegooid

Modezaak de KOOPman opent op 9 juli zijn deuren in voormalig pand Hudson’s Bay Breda

20:24 BREDA - De KOOPman, een formule van The Sting Companies, opent donderdag 9 juli zijn deuren in Breda. De modezaak vestigt zich in het voormalige pand van Hudson's Bay in winkelcentrum De Barones in Breda. De winkel krijgt zowel een entree aan de Karrestraat als in De Barones zelf.