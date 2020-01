West-Brabanders op pad in politiek moeras van Brabant

DEN BOSCH/BREDA - Peter van der Velden, PvdA-prominent uit Breda, en Alfred Arbouw, VVD-coryfee uit Prinsenbeek, gaan uitzoeken hoe de politieke impasse in Provinciale Staten van Brabant kan worden doorbroken. In Den Bosch is het provinciebestuur in december uiteengevallen, nadat de twee CDA-gedeputeerden vanwege zijn opgestapt vanwege onvrede met het stikstofbeleid.

Volledig scherm Alfred Arbouw © x De twee rapporteurs hebben intussen hun sporen in de politiek wel verdiend. Arbouw (58) zit sinds vorig jaar voor de VVD in de Eerste Kamer, na een lange carrière als militair-diplomaat en als wethouder in Breda. Van der Velden (65) begon ooit als raadslid in Bergen op Zoom maar heeft intussen het burgemeesterschap van zeven gemeenten op zijn palmares staan, waaronder dat van zijn geboortestad en Breda. Ook is hij actief op het gebied van arbeidsmarktbeleid en zeer betrokken bij de strijd tegen diabetes, een ziekte die de sociaal-democraat zelf ook onder de leden heeft.

Lees ook Peter van der Velden moet politieke crisis in Brabant bezweren Lees meer

En nu moeten ze aan de slag om Brabant uit het politieke moeras te trekken. ,,Dat is een lastige, complexe opdracht en het is dan ook verstandig om niet te snel te gaan’’, zegt Arbouw. ,,Precies, Brabant verdient een stabiel bestuur en de politiek is een fijnmazige aangelegenheid. Daarom gaan we in alle rust ivoor draaien, wat leidt tot een mooi kunstwerk’’, aldus Van der Velden.

Quote We gaan inventari­se­ren wat de fracties vinden en desnoods vragen we even door. Alfred Arbouw, Rapporteur Provinciale Staten De West-Brabantse zwaargewichten zijn door VVD, D66, GroenLinks en PvdA gevraagd om alle twaalf fractievoorzitters in Provinciale Staten te vragen ‘welke ideeën er leven om Brabant de resterende periode stabiel te besturen’.

Het werk van Arbouw en Van der Velden zal waarschijnlijk niet meteen leiden tot overzichtelijke meerderheden in de Brabantse volksvertegenwoordiging en een kersvers college van Gedeputeerde Staten. Dat is ook niet de bedoeling, zegt Arbouw: ,,We gaan inventariseren wat de fracties vinden en desnoods vragen we even door. Maar het is alleen maar een kwestie van ideeën ophalen. Eind januari komen we met een verslag, maar daarin staat nog geen enkele aanbeveling of conclusie.’’

Niet eenvoudig

Ook Van der Velden vermoedt dat hem een ingewikkelde taak is aangedragen: ,,Ik realiseer me dat het niet eenvoudig zal zijn, maar Arbouw en ik hebben de hele gang van zaken in Den Bosch op een afstand gevolgd. Dat betekent dat we er in ieder geval neutraal naar kunnen kijken.’’