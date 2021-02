Wessel (9) en Jan (10) halen geld en voedsel op voor reptielenhuis De Aarde

Cultuur snuiven, wanneer kan het weer? Breda bereidt zich voor met een program­meur

17 februari BREDA - De cultuursector in Breda staat te trappelen om weer aan de slag te gaan, en waar niet. Maar hoe zet je iets in gang als nog volslagen onduidelijk is waar het met corona naartoe gaat? Waar moet je beginnen? Een stadsprogrammeur gaat de diverse scenario’s uitwerken.