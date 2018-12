Wernhoutse Ingrid werd doodgestoken

Verdachte Herman M. heeft al bekend dat hij zijn partner doodde. Wat hij exact heeft verteld over de dood van de vrouw is nooit naar buiten gebracht. Hij zei eerder in het proces wel dat hij een zwart gat had en zich niets kon herinneren van het moment van de moord.

Het proces tegen M. wordt in februari afgerond. Voor die tijd moet het Nederlands Forensisch Instituut haar onderzoeken nog afronden aan een t-shirt, dat wordt onderzocht op bloedsporen, en een computer. In principe klinkt op 11 februari de strafeis, zo maakte de rechtbank in Breda donderdag bekend. In principe is twee weken later het vonnis. Justitie verdenkt M. van moord of doodslag