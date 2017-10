Wernhouter aangehouden voor stalken echtgenote met wie hij in scheiding ligt

fotoalbum Zweten, zingen en jubelen langs de zijlijn van de Singelloop

8:13 BREDA - Een van de mooiste hardloopfeestjes van het jaar was zondag weer in Breda: de Singelloop. Edwin Kiptoo uit Kenia liet iedereen achter zich in de halve marathon, maar natuurlijk liepen ook duizenden vrijetijdslopers zich in het zweet op de vijf of tien kilometer.