Wernhouter (36) heeft enorme zak wiet in auto liggen en wordt in Rijsbergen tijdens controle betrapt

Bestuurder (21) gaat opnieuw de fout in: rijdt ondanks rijverbod weer onder invloed door Breda

16:41 BREDA - De 21-jarige bromfietser die zaterdagavond met een joint in zijn mond werd aangehouden, is dinsdag opnieuw betrapt op het rijden onder invloed. Hij reed dit keer op de Crogtdijk in Breda, terwijl hij nog een rijverbod had staan.