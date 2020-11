Wernhout verlost van dreiging Vlaamse kippen

Vandalen teisteren wijk Hoge Vucht in Breda, politie spoort daders op via camerabeel­den

26 november BREDA - In de wijk Hoge Vucht in Breda was het in de nacht van woensdag op donderdag onrustig. Verschillende objecten werden vernield. Een bushokje moest het ontgelden, evenals meerdere kliko's. Een stroomhuisje werd in brand gestoken. De politie probeert de daders op te sporen via camerabeelden.