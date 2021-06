Wernhout verlost van dreigende komst van Vlaamse mestkalveren

Vuurdoop van Zodiac de musical in Bredase Koepel is een ‘overdonde­ren­de’ ervaring

19 juni BREDA - Zodiac is de nieuwste ster in het Nederlandse musical-firmament. Donderdagavond beleefde het spektakelstuk de vuurdoop. Eindelijk, want door de coronamaatregelen was de datum van de exacte openingsavond lange tijd onzeker.