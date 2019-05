Wernhout krijgt nieuw (kindvriendelijk) restaurant met appartementen

Jonge gezinnen

Bovendien: ,,Wordt het kindvriendelijk.” Want: ,,Er zijn niet veel restaurants waar jonge gezinnen terecht kunnen.” Voor de kinderen is buiten een kleine speelvoorziening bedacht naast een een terras. Omheind met een groene haag.

Cafetaria

Boven de nieuwbouw komen drie appartementen. ,,Met een lift.” Zo worden ze levensloopbestendig. Nodig in Wernhout, denkt Oostvogels. Want al zijn er -mede dankzij de inspanningen van de gemeente om Wernhout levensvatbaarder te maken- de laatste tijd meerdere nieuwbouwplannen voor Wernhout. ,,Er komen relatief weinig huurwoningen bij. En, zo merken we aan de verhuur van onze appartementen boven de huidige Bolle Buiken, daar is toch behoefte aan. Met name ook bij ouderen die nadat ze hun huis hebben verkocht, graag in het dorp blijven wonen.”