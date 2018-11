Wernhout krijgt eigen supermarkt en nieuwe woningen

Dump Company: de eerste winkel op Molenzicht

12:01 ZUNDERT - Terwijl links en rechts op bedrijventerrein Molenzicht bouwgeluiden klinken, rinkelt bij de Dump Company op nummer 9 de winkelbel. Jan Markveld haast zich naar de glimmende toonbank, schuift nog snel een doos camouflagebroeken opzij. Want: ,,We zijn open. Het meeste is ingericht. Maar helemaal op orde zijn we nog niet.”