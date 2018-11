Wernhout gaat eindelijk weer bewegen

WERNHOUT - Volop belangstelling voor de nieuwbouwplannen rondom café De Valk, woensdagavond in dat etablissement in Wernhout. Die plannen bestaan nog slechts op de tekentafel, maar het idee: een supermarkt en zestien appartementen. ,,Ja, het is inderdaad drukker dan ik verwacht had. Dat zegt denk ik wel dat het hier echt leeft”, zegt Marie-Louise, al 34 jaar woonachtig in Wernhout.

Ze had kennis genomen van de plannen via social media en is -zonder de bouwtekeningen al daadwerkelijk bekeken te hebben- enthousiast. Ze vindt dat het dorp al te lang stilstaat. In Zundert gebeurt het, is beweging en ontwikkeling. In haar eigen dorp is de laatste jaren nauwelijks iets veranderd en dat heeft zelfs al tot enig verval geleid. Een supermarkt? Daar is al vele jaren sprake van. Zijzelf haalt haar boodschappen in Zundert, vijf kilometer verderop. Maar als het filiaal van Coop eenmaal in Wernhout opent, wordt dat haar vaste adres. ,,Zonder twijfel. Want dan moet je het steunen ook.”

Grote feestzaal verdwijnt

De supermarkt zal op de plek komen waar vanavond een continue stroom Wernhouters zich om de nieuwbouwschetsen verzamelen. De grote feestzaal gaat weg; De Valk blijft ietwat kleiner bestaan. Dan is het nog steeds groot, overigens.

,,Vroeger werden hier bijna elk weekend grote feesten gegeven”, weet Lars van Hassel. Hij werkt in de bakkerij van zijn vader, naast De Valk. ,,Het aantal cakejes dat we toen voor die feesten leverden is niet te vergelijken met nu.” Die feesten zijn simpelweg kleiner geworden. Bescheidener. Hijzelf heeft onlangs een nieuwbouwwoning in Wernhout gekocht, met vriendin Sabine van Bergen. Over de nieuwbouwplannen zijn de twee enthousiast. ,,Het zijn vooral ouderen die wegtrekken, richting Zundert. In Wernhout is niks, in Zundert is alles dichtbij. Dit wordt daarom echt een opwaardering van het dorp.”