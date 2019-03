Werkstraffen voor mattende scholieren Newmancollege Breda

live Wat gebeurde er bij de aanrijding waarbij Lenie Marijnis­sen uit Bavel overleed?

14:35 BREDA – In de rechtbank in Breda staat woensdagmiddag een man uit Bavel terecht die ervan wordt verdacht in december 2016 de toen 73-jarige fietsster Lenie Marijnissen-Verheijen in de bossen bij Ulvenhout te hebben aangereden. Zij overleed daarbij.