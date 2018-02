Werkstraf voor Bredanaar die Princenhage liet ontruimen na bomdreiging

Hoeksta stond vorig jaar met een handgranaat, een pistool met 44 kogels en acht brandbommen in een gehuurde auto in de Esserstraat in Breda. Uiteindelijke belde hij zelf 112 en zei: ,,Ik heb spullen die jullie op moeten komen halen, anders blaas ik mezelf op."

Wanhoopsdaad

Het was een wanhoopsdaad die volgens officier van justitie E. van Aalst heel anders af had kunnen lopen. Die eiste twee weken geleden tijdens de rechtszaak dan ook zestien maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. ,,Hij had zo heel de wijk op kunnen blazen. Laten we niet laconiek doen over een handgranaat. Daar eis ik normaal forse gevangenisstraffen voor", verklaarde ze toen.

Depressie

De actie van Hoekstra had dan ook grote gevolgen. De wijk Princenhage was een dag lang in rep en roer. Straten moesten ontruimd worden, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest ter plaatse komen en er vlogen heel de dag helikopters rond. Volgens de Bredanaar en zijn advocaat Suzian van Fraaijenhove was zijn actie een gevolg van een depressie.

,,Er hebben slechte ideeën in zijn hoofd gespeeld, maar toch heeft hij besloten dat hij van die spullen af wilde. Hij heeft alle medewerking verleend tijdens de arrestatie en heeft meteen gezegd dat hij hulp nodig heeft. Ook heeft hij op eigen initiatief een traumatherapie gevolgd. Ik verzoek u om een werkstraf op te leggen. Mijn cliënt kan hard werken", aldus de advocaat twee weken geleden in de rechtbank.

Werkstraf

De rechter besloot uiteindelijk dat Hoekstra een werkstraf krijgt. Het incident is hem in mindere mate toe te rekenen vanwege de depressie.

De Bredanaar is blij met de uitspraak en wil graag verder met zijn leven. Hij wil zo snel mogelijk starten met een project waarmee hij jongeren helpt die verslaafd zijn. Dat wil de Bredanaar doen door hen onderdak te bieden en meubels op te laten knappen om die vervolgens door te verkopen in Hongarije. ,,Ik wil verder met mijn leven en voor mijn gezin zorgen."