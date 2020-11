Werkgroep Willem-Alexanderplein: ‘Park gaat pas leven als bewoners zelf schouders eronder zetten’

Nieuwe kerk vergeet geschrok­ken wijk in te lichten: ‘Onze leiders zitten in Amerika’

18 november BREDA - Bewoners in Princenhage zijn geschrokken van het nieuws dat er mogelijk een Mormoonse kerk aan de Ettensebaan wordt gebouwd. ,,We zijn niet op de hoogte gebracht", zegt de Dorpsraad. De Mormonen trekken het boetekleed aan. ,,We willen een goede buur zijn. Dit had niet zo moeten gaan.”