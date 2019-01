Werkgevers willen speciale tol voor snelwegen Brabant

Van Glabbeek denkt dat de tijd rijp is voor een op maat van Brabant gesneden snelwegtol. Maar dan moet de snelwegtol wel aan twee voorwaarden voldoen. ,,Hij geldt alleen maar voor bepaalde tijden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de druk van de spits halen’’, zegt de VNO-NCW-voorzitter. ,,En ten tweede moeten de inkomsten besteed worden om de wegen te verbeteren. Het geld mag niet in de algemene middelen verdwijnen.’’