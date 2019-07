Werken in een hete Corso-tent gaat bij Tiggelaar nog best goed

De tent van het buurtschap staat aan de rand van Zundert, het Laarpark, met uitzicht op de Aa of Weerijs. ,,We werken niet in het midden van een woonwijk, maar redelijk in de velden. Dus het waait nog best een beetje door. Het is goed te doen”, vindt ook ontwerper Erwin Braspenning. Het nadeel ervan zijn hooguit een veelvoud aan muggen, maar, redeneert Braspenning: ,,Er zijn toch altijd wel voor- en nadelen, elders zal het inderdaad warmer in de tent zijn.” Die wind die binnen stroomt houden de bouwers wel in de gaten. Een zuchtje is prima, maar het kan ook een voorbode zijn voor onweer. Dan luidt het scenario: naar het stenen gebouwtje waar de tent aan vaststaat. ,,Er zijn altijd wel ervaren mensen bezig, of mensen van het bestuur. Die nemen de leiding dan op zich.”