Werken als ‘lab-slaaf’ in drugsindustrie: pillen draaien tot de dood erop volgt

Agenten geslagen en bedreigd in Breda en Chaam: ‘Over die grens gaan, accepteren wij niet’

7 december BREDA/CHAAM - Agenten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag geslagen en bedreigd. In Chaam werd een vrouwelijke agent bedreigd terwijl ze een andere vrouw hielp op straat en in het cellencomplex in Breda werd een agent geslagen door een 43-jarige verdachte.