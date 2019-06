Werk op dak Heilig Hartkerk: ‘Als het nodig is zijn ze aangelijnd’

BREDA - ,,De jongens zijn gewend op grote hoogte te werken”, zegt bedrijfsleider Hugo Bijnen (45) van restaurateur De Bonth van Hulten, terwijl zijn mannen in de weer zijn op het dak van de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda. ,,Best een steile kapconstructie, klopt. Als het gevaarlijk is zijn ze aangelijnd.”

Opknappen van kerkgebouwen is de specialiteit van het herstelbedrijf, 126 jaar geleden opgericht en gevestigd in Nieuwkuijk: ,,We doen jaarlijks zo'n vijf, zes grote restauratiewerken en tevens klein en groot onderhoud, vooral in de bisdommen Breda en Den Bosch”, zegt Bijnen.

,,Het is toch mooi als dit soort kerken behouden blijft, vaak zijn ze beeldbepalend voor een stadsdeel of dorp. Los van de functie en de ontkerkelijk. Dit is super mooi om te doen. Gezien de voorgeschiedenis is het al helemaal een bijzonder project”, zegt hij over het tumult waar de Heilig Hartkerk al ruim dertig jaar aan onderhevig is. ,,Daar kan je een boek over schrijven.”

Restauratie dak Heilig Hartkerk in Breda

In 1986 is de kerk aan de eredienst onttrokken. Daarna is het eigenlijk nooit meer rustig geweest rond de in 1900 in neogotische stijl opgetrokken driebeukige kruiskerk van de hand van kerkarchitect P. J. van Gent. In 2000 werd nog een sloopvergunning afgegeven, waarna krakers bezit namen van het godshuis.

In 2004 kreeg de inmiddels vervallen kerk de status van Rijksmonument. En nu wordt de Heilig Hartkerk het van de ondergang geredde middelpunt van het Heilig Hart Hof, nieuwbouw met 36 appartementen en een parkeergarage, waar lange tijd bezwaren tegen liepen.

Herstel was hard nodig

De Bonth van Hulten is onderdeel van ontwikkelaar Volker Wessels die het complex bouwt, Woonzorg Nederland is eigenaar van de kerk en opdrachtgever van de restauratie. Bedrijfsleider Bijnen: ,,Herstel van het dak was echt hard nodig. De kerk heeft zo lang leeg gestaan. Op sommige plekken regende het binnen. Vooral aan de achterzijde, daar moet de hele dakconstructie vervangen worden. We hebben het nu eerst waterdicht gemaakt.”

Er wordt met een man of tien aan de klus gewerkt, met alle veiligheidsmaatregelen vandien: vervangen van goten, voegwerk vernieuwen en waar nodig ook het houtwerk en de leibedekking. ,,En het vieringtorentje in het midden van het dak wordt in oude glorie hersteld.”

Hoogwaardige woningen

Met de restauratie van het interieur van de kerk en het glas-in-lood wordt nog even gewacht. Eerst moet de herbestemming definitief zijn. Er ligt nu een plan voor ‘hoogwaardige’ woningen in het kerkgebouw, nadat eerdere ideeen voor onder meer kantoorunits en horeca waren afgevallen. De gemeente moet nog wel het bestemmingsplan aanpassen. De restaurateurs verwachten medio 2020 klaar te zijn. ,,Er wordt nu gewerkt aan de eerste schetsen voor de inrichting, als die klaar zijn kan begonnen worden met het binnenwerk.”

Mogelijk gaan de eerste woningen in de kerk in 2022 in de verkoop. De restauratie wordt betaald uit verkoop van de nieuwbouw en subsidies, zoals de provincie in februari vier ton beschikbaar stelde. In 2012 is al de voorzijde van de kerk gerestaureerd, inclusief front en entreeportaal. De provincie stelde toen twee miljoen beschikbaar.