Werk aan de Nieuwe Mark. ‘Overlast? Dan moet je maar niet in de binnenstad gaan wonen’

Defensie start dit jaar met aanpak trillingen door helikop­ters in 201 woningen in Gilze en Rijen

RIJEN - Het blijft bij 201 huizen rondom vliegbasis Gilze-Rijen die bescherming krijgen tegen trillingen (rattle-noise) van laag overvliegende Chinook helikopters. Of de 20 miljoen euro die Defensie hiervoor gereserveerd heeft genoeg is, is zeer de vraag. Dit jaar nog wordt begonnen met de maatregelen.

9 juni