Wereldberoemd in 'zijn' Rijsbergen, dat was Peter van Bedaf

Zeg je verenigingsleven in Rijsbergen, dan roept iedereen Peter van Bedaf. De vrolijke en goedlachse man was actief bij voetbalclub VVR, het Sportgala, de Saradag en was voorzitter van de Boerendag. Maar bovenal was hij jarenlang actief bij het carnaval in Aopelaand. ,,Peter was mijn jeugdliefde", vertelt zijn weduwe Helma. ,,Naast zijn werk als metselaar was hij altijd maatschappelijk actief. Hij was 25 jaar toen hij besloot om hofnar te worden. Daarna kwam de Raad van Elf en vanuit dat lidmaatschap werd hij voorzitter van de commissie die de Bonte Avond organiseerde.”