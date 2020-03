Wensambulance kan laatste wens van terminale patiënten nu ook uitvoeren vanuit Breda

,,We hadden al ambulances in Helmond, Valkenswaard, Boxtel en Bergen op Zoom. Maar tussen die twee laatste steden zat een gat. Vandaar dat we blij zijn dat we nu ook in Breda een standplaats hebben'', zegt Koen Alewijnse, sinds 2014 chauffeur van de stichting Wensambulance. Samen met een verpleegkundige haalt hij zieke mensen thuis, in een hospice of ziekenhuis op om hen ergens heen te brengen waar zij graag nog eens naartoe willen.