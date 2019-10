Wellicht toch huurtoeslag voor bewoners Parc Patersven Wernhout

Inbraak­golf in Bredase taxi's: ‘Iedereen slaapt slecht’

17:14 BREDA - In Breda is in anderhalve week tijd ingebroken in zeker tien taxi’s van zelfstandige chauffeurs. De inbrekers hopen contant geld aan te treffen en in elk gevallen is dat ook gebeurd. Bij één chauffeur zou zelfs de complete weekopbrengst van 1.400 euro gestolen zijn.