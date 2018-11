Welke vijftien blote Bredanaars willen op een poster?

Stichting BoBreda en creatief bureau Goedzooi bundelen hun krachten om zich in te zetten voor diversiteit en acceptatie in Breda. Zij willen met Valentijnsdag een bijzondere postercampagne lanceren. ,,Iedereen is anders en iedereen is mooi", zegt Esmee Boesveld. ,,We willen hiermee een statement maken. Het maakt niet uit of je een vetje hebt. Imperfectie is nog steeds een ding. We moeten ons lichaam niet tolereren, maar accepteren. We zoeken daarom modellen die zich comfortabel voelen en zichzelf willen laten zien."