Welke student wil gratis wonen als huismeester, met statushouders?

Het bureau, dat de begeleiding doet van de opvang, heeft diverse partijen benaderd om de zoekvraag naar studenten uit te zetten. Avans Hogeschool heeft zo in haar digitale lijfblad Punt. een uitgebreide oproep geplaatst, met eraan vastgekoppeld een poll onder de noemer: 'Zou jij in ruil voor gratis onderdak met statushouders willen wonen?' De poll: 'Natuurlijk, dat lijkt me gezellig en leerzaam!'; 'Gratis is wel lekker, maar wonen met statushouders lijkt me geen makkie' en 'Nee bedankt. Ik betaal liever huur dan dat ik die verantwoordelijkheid draag'. Miranda Pieterse van Radar Advies, één van de twee begeleidsters in het Koetshuis, wil liefst dit jaar nog met twee studenten aan de slag gaan.

Solliciteren?

De inzet van studenten bij de opvang van vluchtelingen is volgens haar niet nieuw: ,,Er lopen vergelijkbare initiatieven in het land. We hopen dat er in Breda ook iets uit voortkomt.'' Moeten de studenten solliciteren: ,,Er komt wel een gesprek, we willen toch wel enigszins weten of studenten dit aan kunnen.'' De huismeester is vooral aanspreekpunt, en verder? ,,Het is iemand die aanwezig is en die bij een calamiteit kan ingrijpen. 's Avonds en in het weekeinde kan inspringen, bijvoorbeeld bij een lekkage of in nood de brandweer belt.'' Overdag worden de statushouders begeleid door Radar, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen en vrijwilligers. In de nachtelijke uren is er ook beveiliging in het pand aanwezig.