Welke partij kiest u? Doe de BN DeStem kieswijzer

Bredase filmmakers op filmfestival: 'Het is een enorme eer'

23 februari BREDA - Twee jonge filmmakers uit Breda zijn geselecteerd om een documentaire te maken over een onderwerp uit de Brabantse historie voor DOCfeed, een internationaal documentaire film festival in Eindhoven. DOCfeed is de Brabantse tegenhanger van IDFA. "Het is een enorme eer dat onze films daar draaien."