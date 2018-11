Welke Bredanaar won dit weekend 100.000 euro in de Staatsloterij?

update Lek in waterlei­ding veroor­zaakt gaslek in Breda, problemen om 00.00 uur verholpen

9:38 BREDA - Bewoners van de Muiderslotstraat in Breda roken zondagavond een zeer sterke gaslucht in de straat. De oorzaak was een gaslek. Dat zou zijn ontstaan door een lek in de waterleiding. Tot hoe laat de storing heeft geduurd is nog niet bekend, maar maandagochtend had iedereen in de buurt weer gewoon gas.