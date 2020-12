Welke Bredanaar neemt het trechtermannetje in huis?

Groot was de verontwaardiging toen het beeld na een paar weken onder aan de helling werd gevonden. Door een stel onverlaten omgeduwd, waarschijnlijk. Stiefvader van het kereltje, Frido Schrauwen, toog opnieuw naar de plek des onheils en voorzag het beeld van enkele verbandjes, waarna vader en zoon weer herenigd werden.



Toch stond van meet af aan al vast dat zoonlief op enig moment uit zou vliegen. Clandestien beelden plaatsen is nu eenmaal niet toegestaan. En hoewel de gemeente best een tijdje een oogje dicht wilde knijpen, komt er op enig moment aan alles een eind. Maar omdat het trechterkereltje inmiddels de harten van menig Bredanaar had veroverd, mocht hij in de stad op kamers.