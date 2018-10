Welk bedrijf dingt mee naar de Business Award Baronie?

Business Awards Baronie van Breda is een netwerkevenement waarbij onderscheidende ondernemingen uit onder andere Breda, Oosterhout en Etten-Leur in het zonnetje worden gezet. In april vond de eerste editie van het evenement plaats. Thetford Nederland uit Etten-Leur won toen de award.

De volgende editie is op 26 maart in de Grote Kerk in Breda. Dit keer staat centraal hoe bedrijven inspelen op digitale en technologische ontwikkelingen, zoals de inzet van big data, robotisering, 3D-print en blockchain. Daarbinnen zijn twee thema's te onderscheiden, enerzijds is dat automatisering rondom het primaire proces en anderzijds online klant- en leveranciersrelaties. Meer informatie is te vinden op babvb.nl.