Welk Artikel 1-monument komt er in het Valkenberg? Breda mag kiezen

De bevolking van Breda mag nu bepalen welk ontwerp het gaat worden.

Kuilman, in het dagelijkse leven directeur van het Stedelijk Museum Breda, sprak als voorzitter van de commissie die een voorselectie heeft gemaakt van de kunstwerken die in de race zijn voor een plaats in het stadspark. Hij hoopt dat een van de ontwerpen die zijn ingezonden door de kunstenaars Monica Dahlberg, Folkert de Jong en Jennifer Tee ‘gaan leven in de stad’.

Verbeelding

Volgens wethouder Marianne de Bie (Cultuur, D66) spreken de schetsen ‘absoluut tot de verbeelding’. ,,Er is echt iets te kiezen. De ontwerpen kijken heel verschillend naar wat Artikel 1 van de Grondwet betekent’’, aldus de wethouder.

Volledig scherm Het ontwerp 'Maisha' van Monica Dahlberg, voor een Artikel 1-monument in Breda. © Monica Dahlberg/Gemeente Breda

Haar collega Boaz Adank (Binnenstad, VVD) onderstreept dat het monument er niet voor niets komt. Het is het gevolg van een discussie in de gemeenteraad over de vraag hoe blij Breda moet zijn met een paviljoen dat de Chinese ‘zusterstad’ Yangzhou heeft geschonken en ook in het Valkenberg terecht komt.

Gelijke behandeling

Omdat het in China niet goed gaat met de mensenrechten, heeft het stadsbestuur besloten om ook ruimte te maken voor een werk dat zich richt op het belang van gelijke behandeling. De beste manier om dat te accentueren is een monument voor Artikel 1. Daarin staat: ‘allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’. ,,Dan kun je de Chinezen isoleren, maar je kunt ook het gesprek aangaan’’, aldus wethouder Adank.

Het nieuwe monument komt te staan bij de al langer in het park aanwezige Artikel 1-plaquette. Wethouder De Bie hoopt dat ‘welk ontwerp het ook wordt, het gesprek over vrijheid altijd wordt gevoerd’: ,,De volgende stap is: welk ontwerp mag het van de bewoners van Breda worden?’’

Volledig scherm Het ontwerp 'Vrijheidsboom' van Jennifer Tee, voor een Artikel 1-monument in Breda. © Jennifer Tee/Gemeente Breda

Tot 11 oktober kan worden gestemd op de site van Plan Breda. Begin volgend jaar wordt begonnen met de aanleg van het winnende ontwerp, waarvoor 80.000 euro opzij is gezet.