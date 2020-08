Wel een kindercorso, alleen rijden er geen wagentjes door Zundert dit jaar

ZUNDERT- Het Zundertse kindercorso trekt dit jaar niet met wagentjes door de Zundertse straten. Dat heeft de Stichting Bloemencorso Zundert moeten beslissen. Wel is er een alternatief: Kindercorso The Battle.

Maakte het coronavirus eerder al dat het reguliere corso in Zundert moest worden afgelast, nu: ,,Hebben we ook moeten beslissen om het kindercorso in een andere vorm te gieten", zegt Lennart Schrauwen van Corso Zundert.

Verantwoord

Met het oplaaiende virus en de daaraan gekoppelde maatregelen is het: ,,Niet verantwoord om het kindercorso de derde zondag van september door de Zundertse straten te laten trekken.” Het is te moeilijk om te garanderen dat het publiek voldoende afstand houdt.

Toch: ,,Gaat het kindercorso door", zegt Schrauwen. Voorzitter Jos Jochems van het Zundertse corso: ,,De werkgroep Kindercorso heeft in overleg met de gemeente gekeken wat er in coronatijd wel kan en hoe we dat veilig en verantwoord kunnen organiseren. Dat is Kindercorso The Battle geworden. Daar ben ik heel trots op.”

Online opdrachten

Die Battle houdt in dat het hele traject dat komt kijken bij het maken van een wagentje in online-opdrachten is gegoten. Schrauwen: ,,Kinderen krijgen video's met opdrachten die ze moeten uitvoeren. Alles dat gewoonlijk achter de schermen plaatsvindt, komt nu, voor iedereen zichtbaar, aan bod.”

Quote Het is anders dit jaar, maar daarom niet minder leuk! Lennart Schrauwen, Stichting Bloemencorso Zundert

Volledig scherm © Pix4Profs / Johan Wouters Het bedenken van een wagen, het ontwerp, de presentatie daarvan, het plukken van de dahlia's, het kiezen van de kleuren, het dahliatikken, de jurypresentatie. ,,Voor alle gebruikelijke bouwonderdelen wordt een opdracht gegeven die de kinderen zo goed mogelijk moeten uitvoeren, moeten filmen en online moeten delen. Daar zijn prijzen mee te winnen.”

Presentatie op eigen oprit

De wagens worden ook echt gebouwd en de derde zondag van september gepresenteerd aan de jury. ,,Alleen gebeurt dat niet op straat, maar bij de bouwers thuis. Op hun oprit of in hun schuren, en zo. De jury komt langs, oordeelt, waarna er online een prijsuitreiking is.”

Het is anders: ,,Maar niet minder leuk", zegt Schrauwen. ,,De kinderen blijven berokken, het competitie-element en de daaraan gekoppelde saamhorigheid, is er. En, alles is online voor iedereen te volgen. Uniek en superleuk.”

Zundertse jeugd die wil meedoen, kan zich binnenkort aanmelden via http://kindercorso.corsozundert.nl/