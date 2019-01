Weinig vliegschaamte op de vakantiebeurs in Breda: ‘Ik reis veel te graag’

Resultaat scheve verdeling kosten ABG-organisa­tie later bekend

9:00 De bekendmaking is twee maanden later dan verwacht omdat bureau Berenschot meer tijd nodig heeft voor het onderzoek naar de kostentoerekening na de ambtelijke fusie. In november vorig jaar bleek dat Alphen-Chaam 400.000 euro te weinig en Baarle-Nassau 800.000 euro te weinig had betaald voor de inzet van ambtenaren volgens de geldende verdeelsleutel. De rekening kwam volledig op het bordje van Gilze en Rijen dat dus 1,2 miljoen te veel uit de gemeentelijke portemonnee mocht betalen. Dat was een schok voor alle partijen.