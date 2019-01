Weinig respons op uitzending Opsporing Verzocht met zaak doodsteken Paul Pluijmert in Breda

Twee mannen

Eerder deze week werden in het opsporingsprogramma beelden getoond van de 36-jarige verdachte, vlak voor het dodelijke steekincident begin november in Breda waarbij de 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht om het leven kwam. Op bewakingsbeelden is te zien dat er rond vier uur ’s nachts twee jonge mannen vanaf de Hoge Brug de Nieuwe Prinsenkade in Breda op rennen. Bij de loempiakraam daar verdwijnen ze in de mensenmassa. Achter hen komt de later aangehouden verdachte aangerend. Volgens de politie lijkt het erop alsof hij de twee mannen zoekt. Kort daarop volgt de fatale steekpartij waarbij Pluijmert als willekeurig slachtoffer, wordt neergestoken.

Taxichauffeur

Volledige reconstructie

,,Jammer’’, zegt de politiewoordvoerder. ,,We hebben meerdere getuigen gesproken als het om het steekincident zelf gaat. Maar ook de periode die daar aan vooraf is gegaan, willen we graag volledig in beeld krijgen, zodat we een complete reconstructie kunnen maken.’’ Waarom de uitzending zo weinig respons heeft opgeleverd, daar kan Van Hoojidonk slechts naar gissen. ,,Misschien dat de mensen denken dat het niet meer echt nodig is omdat de verdachte al achter slot en grendel zit. Maar voor het onderzoek is het goed als ze zich toch melden.’’