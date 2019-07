Weinig problemen voor Bredanaars zonder nationaliteit

Partyboot verplaatst van Mark naar Belcrumha­ven; burgemees­ter dreigt met flinke boete

7:00 BREDA - De oude partyboot die twee jaar lang lag aangemeerd aan de Markkade in Breda is daar dinsdag weggehaald. Eigenaar Salar Azimi heeft de boot zonder toestemming laten verplaatsen naar de Veilingkade in de Belcrumhaven enkele honderden meters verderop. Burgemeester Paul Depla is boos en stelt Azimi een stevige boete in het vooruitzicht.