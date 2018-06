Weinig politieke steun voor lastenstijging Zundert

ZUNDERT - Als het even kan, moet de onroerend zaak belasting (ozb) in Zundert volgend jaar niet omhoog. Dat vindt het Zundertse CDA. Een mening die politiek op brede steun kan rekenen. Desalniettemin houdt het college vooralsnog vast aan een stijging van de ozb in 2019 van één procent.

De voorgenomen stijging van de ozb staat in de voorjaarsnota van de gemeente Zundert. Een nota waar de politiek zich onlangs in een Rondevergadering over boog.

Woonlasten

Hoewel de partijen zich in grote lijnen konden vinden in die nota, haperde het zodra het over de ozb ging. De woonlasten zijn in Zundert, in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten, behoorlijk hoog. Zundert heeft wat financiële armslag. ,,Dus waarom de ozb omhoog? Wij zijn daar geen voorstander van", aldus het CDA. ,,En wil je het verhogen, dan vinden we dat daar duidelijke investeringen voor de inwoners tegenover moeten staan."

Het was een mening die op bijval kon rekenen. Maar waar de VVD tegenover stelde, dat het misschien niet zo raadzaam is om te discussiëren over centen, voor duidelijk is wat de plannen kosten die Zundert heeft.

Ambities

Want dat zijn er nogal wat. De ambitie is groot. Er liggen verschillende bestuursopdrachten waarvan in het politiek akkoord is gezegd dat ze snel moeten worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de huisvesting van de basisscholen in Zundert.