Weinig Nederlands animo voor Rode Duivels in grensstreek

Een voetbalfeest is het in elk geval wel in café Tourmalet. Eigenaar Ron Vermeulen heeft zelfs de oranje vlaggen nog hangen. ,,Ik heb er over nagedacht” zegt hij. ,,Maar besloot ze gewoon te laten hangen.” Coosje van Nuenen, Ivana Krijnen en Aafke Maes zijn ‘Ollanders’, al is Aafke half-Nederlands, half-Belgisch. Op de tafel voor hen liggen oranje kleppers voor als het feest echt los mag barsten. ,,Die zijn van hier”, zegt Coosje. ,,Maar we hebben wel deze”, zegt Ivana terwijl ze onder uit haar tas een paar Rode Duivels-tattoos vist. Het verdriet van afgelopen zondag hebben de jonge vrouwen diezelfde nog weggedronken. Nu gaan staan ze volop achter de Belgen. Coosje, zelf voetbalster, is de grootste voetbalfan. Haar vriendinnen komen vooral voor een mooi feestje. En, zo laat Aafke weten, ze hopen zelf ook nog leuk te scoren. ,,Het liefst een leuke vent met veel stalraampjes”, voegt ze er lachend aan toe.