Weinig discussie, wel begrip voor opblaasbare vluchteling in Breda

Het Vlaamse kunstenaarsduo Schellekens en Peleman is het brein achter het werk dat Graphic Matters officieus opent. ,,Hoe ga je als stad om met een vluchteling? Hier werden al vragen gesteld door Wilders begrepen we. In Nederland wordt toch een stuk directer gereageerd op het kunstwerk dan in andere landen'', doelen de twee op onder meer Venetië en Kopenhagen waar het werk eerder voer.

Burgemeester Paul Depla zag de aankomst van de 'vluchteling' tevreden aan. ,,Breda is een gastvrije stad en gaat open de discussie aan over hoe we met vluchtelingen moeten omgaan.'' Die discussie kan alsnog op gang komen, want de 'Inflatable Refugee' staat de komende vier dagen op vier verschillende plekken in de stad, onder meer bij het CSM-terrein en de Willemstraat.