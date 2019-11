Weinig bewijs, maar wel 3,5 jaar cel geëist voor overval op Jumbo aan Baliëndijk in Breda

BREDA - Een druppel bloed op het ingetrapte raam van de Jumbo aan de Baliëndijk in Breda. Dat is het enige bewijs dat er ligt tegen een 19-jarige man uit Hoorn die ervan wordt verdacht dat hij met een pistool in de hand de supermarkt overviel.

Hoewel het het enige bewijs is, eiste officier van justitie Alexander Koning vrijdag in de rechtbank in Breda drieënhalf jaar cel. Bij de overval waren drie mannen betrokken.

Het gebeurde op vrijdag 8 december 2017. Twee mannen gingen bewapend met een hamer op de sigarettencounter af. Die sloegen ze in en haalden de kast leeg. De derde man, volgens justitie de man uit Hoorn, ging gewapend met een pistool in de richting van de caissière. Hij legde een zak op de kassa, richtte het pistool op de caissière en zei: 'La open, nu.’

Veelpleger

Toen de overvallers weg wilden, stuitten ze op een gesloten schuifdeur. De eigenaar van de Jumbo had die op slot gedaan. Met de hamers sloegen ze echter het raam in en door het ontstane gat vluchtten ze. Op het gebroken glas trof de politie later het bloed aan van de verdachte, een veelpleger wiens dna al lang en breed in de dna-databank zat.

Zelf ontkent hij dat hij betrokken was bij de overval. Zijn advocaat droeg nog aan dat ook zijn telefoon niet in Breda was en dat hij niet herkend is. Over dat laatste: een oud-medewerker van de Jumbo aan de Baliëndijk zou wel zijn herkend als mogelijke dader. Justitie vond daar echter nog minder bewijs voor, aangezien die zaak is geseponeerd. Een derde verdachte is nooit gevonden.