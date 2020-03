Weigerende belastingambtenaren desnoods via politie naar rechtbank: ‘Je hoort gewoon te komen’

Beide ambtenaren zijn door advocaat Jens Maliepaard opgeroepen om over ruim een week te worden gehoord over hun rol in alles wat rond recreatiepark Fort Oranje in Rijsbergen heeft gespeeld. De advocaat van eigenaren Jan en Cees Engel van het in 2017 opgedoekte recreatiepark wil graag weten hoe de besluitvorming rond de sluiting tot stand is gekomen en welke rol welke organisatie daarbij heeft gespeeld.