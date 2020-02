Weigeren niet-ingeënte kinderen is ‘schijnveiligheid’ volgens kinderopvangbranche

Weer een wijk erbij: ‘Groeistui­pen zijn het lot van Prinsen­beek’

10:46 PRINSENBEEK - Ten westen van Prinsenbeek wordt serieus nagedacht over de bouw van een nieuwe wijk: Beeks Buiten. Er is ruimte voor honderden woningen, maar zit het dorp op deze ontwikkeling te wachten? ,,We moeten toch ergens wonen.’’