Wegwijs maken met de taal en op de fiets

Wat voor werk deed je in Syrië? ,,Ik werkte bij het transportbedrijf dat mijn vader had opgezet en was daarin redelijk succesvol. Ik kende veel mensen, veel mensen kenden mij. Daardoor had ik altijd werk. Ik maakte lange dagen, maar deed het werk met veel plezier.”

Was je daar ook actief in het vrijwilligerswerk? ,,Anders. In Syrië kennen we geen sociaal stelsel zoals Nederland dat heeft. Er is bijna geen pensioenopbouw of uitkering voor mensen die geen werk hebben. Je helpt elkaar daar waar nodig. Structureel vrijwilligerswerk komt er niet voor. Als iemand me vroeg of ik wilde helpen, deed ik dat. Denk aan klusjes van die een middag of hooguit een dag de tijd kosten.”

Wanneer ben je naar Nederland gekomen? ,,Medio 2014 kwam ik aan in Nederland. In 2015 kreeg ik in Breda een huis toegewezen. Ik ben daar nog steeds heel blij mee. De dag dat ik in 2017 de Nederlandse nationaliteit kreeg, maakte mij blij en trots. Trots dat ik hier opgenomen ben en de kans krijg een toekomst op te bouwen voor mij en mijn gezin.”