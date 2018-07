Wegwerkers bikkelen door op loeiheet asfalt, ook als het volgende week nóg heter wordt

,,Dit is ons ding", zegt hij over de flinke klus in dit deel van de stad. De Nieuwe Kadijk krijgt tot aan de Oosterhoutseweg een nieuwe laag asfalt, een betere afwatering en er is werk aan de kabels van de stoplichteninstallatie (vri). De brug over het spoor krijgt een opknapbeurt en de fundering wordt verstevigd. ,,We liggen op schema'', zegt Mastenbroek over de datum van 15 augustus als het werk, met inzet van dertig wegwerkers, opgeleverd moet zijn.

Omleidingen

Ter geruststelling van al die weggebruikers die hinder ondervinden van de opbreking. De impact is ondanks de aankondigingen van gemeentezijde toch behoorlijk. De Heerbaan, de Tilburgseweg, de route naar het centrum, alles zit tijdelijk op slot. Omleidingen te over, ook voor de fietsers. Zo moet het verkeer van de A27 richting stad afbuigen via de Nieuwe Kadijk. Behalve voor de bewoners is het ook behelpen voor het bedrijvenparkje Moleneind dat lastig te bereiken is. Hoewel de bedrijfsleidster van bouwmarkt Karwei relativeert: ,,Er zijn mensen die bellen, hoe ze moeten rijden. Maar qua klandizie en omzet valt het allemaal wel mee. Het is vakantietijd, dat moet je ook meenemen.''

Volledig scherm Afstappen verplicht bij de tijdelijke stoplichten ter hoogte van Takkebijsters. © Palko Peeters

Afstappen verplicht

De receptioniste van Alphabet (lease en occasions): ,,Ik heb net vakantie gehad, wilde naar mijn werk rijden over de Heerbaan, kom ik er niet langs.'' Lachend: ,,Ik woon m'n leven lang in Breda, maar ik moest wel even goed nadenken hoe ik moest rijden. Ik heb verder niks gehoord over problemen of zo. Het is te overzien.'' Op de kruising Takkebijsters-Tilburgseweg is een tijdelijke vri-installatie gezet. Het is opletten geblazen op dit drukke weggedeelte van en naar de A27 en richting Tilburg (via Dorst en Rijen).

Fietsers moeten afstappen. Verkeersbegeleiders houden een oogje in het zeil, speciaal ingezet in overleg met de gemeente. Want er wordt vaak harder gereden dan de toegestane 30 kilometer per uur en het rode stoplicht wordt nog weleens genegeerd, weten de verkeersbrigadiers. ,,Ze staan er voor extra veiligheid'', aldus een woordvoerster van de gemeente. Het werk aan de weg gebeurt juist in de zomerperiode om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Andere werkzaamheden: de Ettensebaan (scheurvormingen, tot 3 augustus) en de herinrichting van de Baronielaan en de Bavelselaan.