Wegopbrekingen in hartje Terheijden

Speeltoe­stel­len voor Sfeerplein Rijsbergen

12:39 RIJSBERGEN - Met welke speeltoestellen krijgen de allerkleinsten in Rijsbergen het nodige mee over de parels in hun dorp? Over die vraag boog een groep studenten Technische Bedrijfskunde van Avans Hogeschool uit Tilburg zich de laatste maanden. Het leidde tot een twintigtal ontwerpen.