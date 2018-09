Weghalen tweede deel Breda zendmast verloopt soepeltjes

Breda lanceert strenger fietsre­gime

8:00 BREDA - Genoeg is genoeg. Vanaf nu gaat Breda de hardleerse fietser strenger aanpakken. Wie zijn fiets verkeerd parkeert, loopt het risico dat het rijwiel al na een half uur wordt verwijderd. Had je 'm maar netjes in een fietsenstalling moeten parkeren.