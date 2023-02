Wegenbouwer en grondwerker Elshout Breda failliet

Tweede­hands en carnaval gaan al jaren hand in hand: ‘Zonde om carnavals­pak­ken geen tweede leven te geven’

BREDA/HOOGERHEIDE - Wie een roze hoedje, gele boa of kleurrijk kieltje zoekt, kan binnenlopen bij een carnavalswinkel. Maar net zo makkelijk vragen carnavalsvierders aan bekenden of ze zo’n item hebben liggen, gaan ze langs bij de kringloop of bezoeken ze de carnavaleske vrijmarkt van ’t Kielegat.

9 februari