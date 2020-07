Wegblokkades en controles: toch duiken er Zuiderburen op bij de Galderse Meren

,,We dachten: we nemen het risico”, zegt Daniël. Hij staat samen met zijn vriendin naast de auto op de parkeerplaats van de Galderse Meren. Ze komen uit Kalmthout, net over de grens in de provincie Antwerpen. Dat het advies is om niet naar Nederland te komen, weten ze. Maar verboden? ,,Dat hebben we niet meegekregen.”