Weg weer vrij op A58 tussen Ulvenhout en Tilburg, nog wel file

Gasver­bruik in Brabant neemt af, maar in Rucphen meer dan in Breda

19 september Nadat het gasverbruik in Brabant de afgelopen jaren alleen maar toenam, liepen de cijfers in de gemeentes vorig jaar voor het eerst weer terug. Dat blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van het CBS. In grote steden als Breda was dat minder dan in kleinere gemeenten als Rucphen, hoewel er in Breda wel veel minder m3 gas verbruikt werd. Hoe kan dat?