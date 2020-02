Weg met stenig plein in Teteringen: ‘Dit wordt plek waar je trots op bent’

TETERINGEN - Gaat na wel twintig jaar discussie over de inrichting van het Willem-Alexanderplein in Teteringen eindelijk de schop de grond in? Wat de klankbordgroep ‘Willem-Alexanderplein actief’ betreft wel, liefst op zo kort mogelijke termijn. In De Dorpsherberg wordt op 24 maart (aanvang 19.00 uur) een schetsplan gepresenteerd dat met inbreng van bewoners is gemaakt.

Uitgangspunt: het open en stenige plein moet veranderen in een plek met een groene uitstraling en aantrekkelijk ‘verblijfsklimaat’. Dat is althans de uitkomst van een enquête die de klankbordgroep heeft uitgezet en waar 15 procent (1.150 inwoners) aan hebben meegedaan. Een volgens Cor Berkhout van de ‘groep’ meer dan mooie respons waar hij blij mee is. ,,Het moet een plek worden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar je je thuis voelt en vooral ook waar je trots op bent.”

Nieuwe bomen

Zo is het de bedoeling dat een aantal platanen worden vervangen door nieuwe bomen met lage begroeiing, er zitten ook speeltoestellen en terrasjes in de pen. Verder: nieuwe wandelpaden en een fietsroute en vooral ook bankjes. ,,Bij de presentatie kunnen bewoners nog suggesties doen hoe ze de inrichting graag zien, waar wat moet komen.”

In april wordt het schetsplan dan in een definitieve versie gegoten, om vervolgens in september aan te bieden aan de gemeenteraad. Berkhout hoopt dat de herinrichting dan in 2021 kan beginnen: ,,Die zal dan een paar maanden in beslag nemen, verwachten we.”

Schaduw

Daarmee moet een einde komen aan die lang slepende discussie over het plein, dat wat in de schaduw kwam te liggen van de Scheperij aan de overkant van de Oosterhoutseweg waar een winkelhart is gemaakt. Volgens Berkhout is in dit schetsplan samen opgetrokken met de gemeente, wat de kansen op herinrichting volgens hem vergroot.