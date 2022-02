Weg met de verstening: mini-parkjes steken de kop op in Breda

BREDA - Zes bomen staan er nog, net als een scheve lantaarnpaal, maar verder is het grootste deel op de kop van de Boschstraat in Breda op de schop gegaan. De versteende vlakte maakt plaats voor een mini-park. Het is een manier om de opwarming van de stad tegen te gaan.

,,Het was een enorme steenvlakte en met name in de zomer was het vaak een warme plek. Soms te warm. En als het regende, dan had het riool er moeite mee om al het water te verwerken. Dat kreeg namelijk niet de kans om langzaam in de grond te zakken, maar werd meteen afgevoerd naar het riool. Nee, het was niet zo’n fijne plek om te verblijven. Ik snap wel dat sommige mensen meteen doorreden.’’

Hittestress

Quote Ze wilden wat meer ruimte voor hun terras, dus dat hebben ze gekregen. Tim van het Hof , wethouder Stedelijke Ontwikkeling Breda De nood om mini-parkjes in Breda aan te leggen is hoog, zegt wethouder Tim van het Hof (Stedelijke Ontwikkeling, D66). Hittestress, wateroverlast eisen steeds vaker hun tol in de binnenstad. Niet alleen op de kruising van Boschstraat en Nassaustraat doen deze problemen zich voor. Ook in de Zijlstraat, vlakbij de oude rechtbank, en in de Ceresstraat komen er nieuwe stukjes groen om de stad leefbaarder en klimaatbestendiger te maken.

Het project in de Boschstraat springt het meest in het oog, omdat het verreweg het meest zichtbaar is. Van het Hof ziet al uit naar het moment dat het weer wat warmer wordt, zodat hij lekker op het terras van café Bel Air kan gaan zitten. Voor de aanpak van het plein heeft de gemeente overigens nog overleg gehad met de uitbater van Bel Air. ,,Ze wilden wat meer ruimte voor hun terras, dus dat hebben ze gekregen’’, aldus de wethouder.

Vier tennisbanen

In de Ceresstraat, Zijlstraat en Boschstraat verdwijnt in totaal 940 vierkante meter verharding. Dat is vergelijkbaar met ongeveer vier tennisbanen. Deze straten zijn als eerste aan de beurt gekomen, omdat uit onderzoek is gebleken dat ze wel een extra ‘impuls’ met groen konden gebruiken.

Hele lijst

De aanleg van de mini-parkjes stopt niet met de exemplaren in de Boschstraat, de Zijlstraat en de Ceresstraat. Van het Hof heeft een hele lijst klaarliggen met andere locaties in Breda. Zo liggen er ook plannen klaar voor de Middellaan, de Haagdijk, het Laagbos in de Haagse Beemden en het Haenenveld in Teteringen. Op die laatste locatie wordt volgende week begonnen aan een mini-park.

