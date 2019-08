Weergoden lijken Boerendag Rijsbergen dit keer wel gunstig gezind

RIJSBERGEN - Het was heet vorig jaar augustus. Zo heet zelfs dat de Boerendag Rijsbergen werd afgelast. De kans dat dat deze zaterdag 3 augustus opnieuw gebeurt is klein. De weersvoorspellingen zijn goed.

Het was behoorlijk balen voor de organisatie van de Boerendag vorig jaar. Bij het evenement, dat jaarlijks zo’n 10.000 mensen trekt, zijn traditiegetrouw veel dieren. Er is een veekeuring, er zijn paarden en kleine dieren om te knuffelen. Beesten die, net als de oudere bezoekers, niet erg van hitte houden.Sterker: er behoorlijke last van kunnen hebben. Vandaar dat het niet doorging.

Deze zaterdag lijkt alles echter mee te zitten. Volgens de voorspellingen wordt het zo’n 22, 23 graden en blijft het droog. Ideaal voor de bezoekers om zich te vergapen aan het boerenleven van weleer.

Gouden Bruiloft

Op het evenemententerrein aan de Laguitensebaan toont een folkloregroep rond het thema ‘Gouden Bruiloft’ hoe boeren vroeger, al was het feest, tussen de festiviteiten door gewoon werkten. Op de achtergrond demonstreren de ‘vlegeldorsers’ de oude maai en dorstechnieken.

Maar er is meer. Er zijn oude tracktoren en landbouwmachines. Over het terrein trekt een nostalgische optocht met werkpaarden. Er zijn veekeuringen en kinderen laten zien hoe goed zij in staat zijn kalfjes te showen aan het publiek.

Museum

Het nieuwe museum dat op dit moment verrijst op het terrein, is nog niet in volle glorie te bewonderen. Een deel is wel open. En een indruk van wat het gaat worden is zeker op te doen.

Naast demonstraties zijn er als vanouds natuurlijk terrassen. Kinderen kunnen een kleine kermis in en oud en jong kan struinen over de braderie. Bovendien is er (straat)theater, muziek, line-dance en zijn er exposities van ambachtslieden.